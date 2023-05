La Notte Europea dei Musei a Brescia di sabato 13 maggio, con Santa Giulia e la Pinacoteca Tosio Martinengo aperti in via eccezionale dalle 18.30 alle 22 (tariffa simbolica di 1 euro). Poi tanti mercatini vintage e dell'antiquariato, nelle splendide cornici dei laghi bresciani. Infine le sagre ricche di prelibatezze, con un occhio d'attenzione al "Festival del pesce povero" a Clusane d’Iseo, una manifestazione nata per celebrare il pesce di lago e i prodotti della Franciacorta, con tante specialità da gustare tra cui la tinca, le alborelle e persino il pesce siluro.

