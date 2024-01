Il weekend di metà gennaio si apre con la Fiera Regionale di Lonato del Garda, giunta alla sua 66esima edizione. Centinaia di stand e bancarelle, di prodotti agricoli e d'artigianato, coloreranno le vie del centro (e non solo). In paese continua anche il tradizionale circuito gastronomico denominato "Töt Porsèl", che vede coinvolti 13 ristoranti.

A Pontoglio è tempo invece della Sagra del Casoncello. Durante il primo mese dell'anno, da ben 138 anni le famiglie pontogliesi festeggiano Sant'Antonio Abate e la tradizione vuole che si preparino i famosi casoncelli, rigorosamente fatti a mano uno a uno e chiusi con i rebbi della forchetta. A Castelcovati va poi in scena la 16esima Sagra di Sant'Antonio, una manifestazione ricca di storia e di tradizioni locali. Il momento più atteso è quello di domenica, quando decine di bancarelle coloreranno la piazza, con prodotti enogastronomici e di artigianato locale.



A Castelcovati il "Grandioso Presepio Storico" è ancora visitabile presso la chiesa di Sant'Alberto di fronte alla Parrocchiale; tra statuine in movimento, luci e paesaggi, è uno spettacolo davvero unico. Stesso discorso vale per il presepe meccanico di Manerba, il presepe meccanico più grande della provincia: allestito nella chiesetta di San Giovanni a Solarolo, da più di vent'anni è un cult sul Lago di Garda, un viaggio a ritroso nel tempo che parte dalla natività e racconta leggende e immagini sacre, ma pure scorci di una Valtenesi che ormai non c'è più.

