Cosa fare a Brescia dal 13 al 15 ottobre 2023: gli eventi del weekend

Questo weekend tornano le "Giornate FAI d’Autunno", il grande evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del Belpaese. Anche in questa edizione – la dodicesima – i giovani volontari della Fondazione metteranno a disposizione il loro entusiasmo per aprire al pubblico luoghi meritevoli di essere conosciuti e valorizzati, molti dei quali solitamente inaccessibili.

Spazio poi ai sapori d'autunno. A Serle è invece in arrivo "Brostoi, Formài e…", enogastronomica giunta quest'anno alla sua ventunesima edizione. L'evento si sviluppa lungo la via principale della contrada di Villa e nei vicoli adiacenti, per poi aprirsi nei vari cortili ed ambienti rurali con oltre 30 stand. È prevista la degustazione di piatti tipici serlesi, abbinati a vini bresciani, per un menù di golosità che spazia dagli antipasti al caffè. Sarà inoltre presente l'esposizione di manufatti artigianali di legno e pietra, nonché una rassegna di opere di scultura e pittura.

Ma le sagre in programma sono davvero tante: Paspardo, Alfianello, Visano e – nella bellissima location del lungolago – Clusane d'Iseo, dove si terra la tradizionale castagnata.



Per chi fosse in vena di shopping, segnaliamo tre mercatini del vintage dell'antiquariato, entrambi di domenica. Il primo a Paratico, dove si terrà "Un tuffo nel passato", il secondo a Rovato con "La soffitta in piazza", mentre il terzo è l'ormai storico Mercantico di Lonato. A Iseo, infine, si terrà il mercato creativo a cura dell’associazione AMA, dove si potrà trovare oggettistica di home design, arte, pittura, moda e creato a mano d'eccellenza.

