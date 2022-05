Cosa fare a Brescia dal 13 al 15 maggio 2022: i migliori eventi del weekend

È in arrivo un weekend dalle temperature quasi estive e – nella nostra provincia – sono in programma una serie di eventi all'aperto, per godersi questo bellissimo anticipo di clima vacanziero.

Tante le golosità. Iniziando dalla città, in Piazza Tebaldo Brusato ci sarà "Cucine a Motore", il festival itinerante del cibo di strada. Appuntamento con lo street food anche a Palazzolo, dove – al Parco Metelli – è prevista l’apertura straordinaria della Darsena Pop a cura di Eatinero.

Poi i mercatini vintage e dell'antiquariato: Paratico, Orzinuovi e Lonato, mentre – in città – al Museo Diocesano di Via Gasparo da Salò ci sarà il Vintage Kilo Sale: nel mercatino sarà possibile acquistare "al chilo" abiti di qualità e delle migliori marche. Per chi fosse invece in cerca di mercatini e golosità, segnaliamo il Mercato della Terra nell'incantevole castello di Padernello e il Mercatino Regionale Piemontese a Lovere, sul lago d'Iseo.

Parentesi cultura. In città continua il Brescia Photo Festival con mostre ed eventi, mentre – a Palazzo Martinengo – si potrà visitare "Donne nell’arte, da Tiziano a Boldini". A Desenzano, invece, in castello c'è la mostra "Banksy è chi Banksy Fa!", dedicata al misterioso artista di Bristol.

Restando sul lago di Garda, sarà poi possibile visitare il Museo e la Rocca di Solferino e la Torre di San Martino della Battaglia, con un biglietto unico di soli 10 euro. Hanno riaperto al pubblico anche i giardini di Castello Quistini a Rovato, un luogo davvero incantato tra rose, storia e leggenda.



L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!