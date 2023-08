È in arrivo il lungo weekend di Ferragosto: da sabato a martedì, quattro giorni di vacanza per godersi appieno arte e paesaggi della nostra terra, nonché le decine di eventi organizzati per residenti e turisti, tra sagre, mercatini, mostre e tanto altro ancora.

In questo periodo dell'anno, sono davvero numerosi gli appuntamenti in programma. A Limone e Sulzano sono in arrivo i tradizionali fuochi d'artificio, mentre – restando in tema di grande spettacolo – alla rocca di Lonato andrà in scena il festival del circo contemporaneo, con la presenza di importanti compagnie d'artisti nazionali e internazionali: assicurati tre giorni di meraviglie e stupore per grandi e piccini. Per chi fosse in cerca di divertimento e musica dal vivo, a Brescia è invece iniziata la Festa della Radio (qui tutti i concerti in programma), mentre a Pisogne andrà in scena la 25esima edizione della "Mostra Mercato", con esposizioni di artigiani, mostre, spettacoli, arte circense e tanto altro ancora.

Poi il capitolo golosità : a Isorella e a Montisola c'è la Sagra di San Rocco, con musica, ballo e stand gastronomico, mentre a Provaglio d'Iseo, alla Fantecol Bier Fest, a farla da padrone saranno le 'bionde' e la musica delle migliori tribute band.



L'elenco completo degli appuntamenti è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città ", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione