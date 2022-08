Cosa fare a Brescia dal 12 al 15 agosto 2022: gli eventi del weekend di Ferragosto

È in arrivo il lungo weekend di Ferragosto: da sabato a lunedì, tre giorni di vacanza per godersi appieno arte e paesaggi della nostra terra, nonché le decine di eventi organizzati per residenti e turisti, tra sagre, mercatini, mostre e tanto altro ancora.

In questo periodo dell'anno, sono davvero numerosi gli appuntamenti in programma. A Limone e a Castro sono in arrivo i tradizionali fuochi d'artificio, mentre – restando in tema di grande spettacolo – alla rocca di Lonato andrà in scena il festival del circo contemporaneo, con la presenza di importanti compagnie d'artisti nazionali e internazionali: assicurati quattro giorni di meraviglie e stupore per grandi e piccini. Per chi fosse in cerca di divertimento e musica dal vivo, a Brescia è invece iniziata la Festa della Radio (qui tutti i concerti in programma).

Poi il capitolo golosità: a Muscoline "Frazioni Spiedanti" sarà un vero e proprio inno alla specialità bresciana per eccellenza, lo stesso dicasi per Tre dé a San Bartolomé a Serle. A Isorella c'è poi la Sagra di San Rocco: quattro serate organizzate dall'associazione Commercianti del Naviglio con musica, ballo e stand gastronomico, mentre alla ManerBeer Fest a farla da padrone saranno le 'bionde' e la musica delle migliori tribute band.

Per quanto riguarda gli eventi culturali, sul Sebino continua invece il festival Onde Musicali: classica, lirica, sinfonica, cameristica, antica, crossover e jazz, con 50 splendidi concerti in ben 21 comuni, un'inedita occasione per partire (o tornare) alla scoperta del lago, sulle orme invisibili di chi ne ha subito il fascino romantico nei secoli, da Lady Wortley Montagu ai visitatori di Floating Piers. Presso la Cascina Clarabella di Corte Franca, invece, vale davvero una visita la bellissima mostra "Identità. Irripetibile come una Goccia d’Acqua", della pittrice bergamasca Manuela Rossi.



L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!