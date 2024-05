Sarà un weekend all'insegna della mobilità sostenibile, con l'evento Bici in Blu organizzato nel centro di Brescia: ci saranno tour, gare di agilità, stand di ciclofficine, negozi di biciclette, incontri con associazioni e cooperative sui temi dell'ambiente e della ciclabilità.



Poi i tanti mercatini vintage e dell'antiquariato, nelle splendide cornici dei laghi bresciani (e non solo). Infine le sagre ricche di prelibatezze, con un occhio d'attenzione al Food Truck Festival di Palazzolo, che ospiterà le finali italiane della più grande competizione al mondo di cibo di strada.

L'elenco completo degli appuntamenti in programma è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon anno a tutti!