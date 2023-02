Cosa fare a Brescia dall'11 al 12 febbraio: i migliori eventi del weekend

Quello dell'11 e 12 settembre, sarà un weekend segnato dal grande evento "Light if life", la festa delle luci di A2A per "Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023". Organizzata in collaborazione con il Comune e Fondazione Brescia Musei, avrà come vero cuore pulsante il castello, arroccato sul Cidneo, che al suo interno accoglierà ben 14 installazioni luminose, per un mondo fantastico e onirico dove la luce e i colori saranno i protagonisti indiscussi della notte.



Continua inoltre l'appuntamento con le mostre e gli appuntamenti in programma nei musei cittadini. Al Mo.Ca. di Palazzo Martinengo, da non perdere "Ucraina cronache di guerra. Fotografie dal 2014 al 2022" di Francesca Volpi, esposizione fotografica con 50 opere selezionate dalla fotoreporter: scatti struggenti, istantanee che colgono momenti, sensazioni impalpabili e struggenti di 8 anni di guerra. Sempre a Palazzo Martinengo, c'è la bellissima mostra "Lotto, Romanino, Moretto, Ceruti": i campioni della pittura a Brescia e Bergamo": si tratta di una selezione di oltre 80 capolavori provenienti da collezioni pubbliche e private sia italiane sia estere, che permette (per la prima volta) di indagare e mettere a confronto diretto i campioni della pittura rinascimentale e barocca, attivi nelle due città – ora capitali della cultura – durante i quattro secoli di dominazione veneziana.



Per quanto riguarda la provincia, in questi giorni a Lonato prosegue il tradizionale circuito gastronomico denominato "Töt Porsèl", che vede "sua maestà" il maiale protagonista nei menù di 12 ristoranti aderenti all'iniziativa. A Breno, in Piazza Ronchi, è invece in arrivo il Mercatino del Libro e del Fumetto usato, mentre a Chiari c'è il grande luna park allestito per la storica Festa di di San Faustino.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon anno a tutti!