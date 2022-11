Cosa fare a Brescia dall'11 al 13 novembre: i migliori eventi del weekend

Non mancheranno le opportunità di divertimento nella nostra provincia, nel weekend che va dalla sera di venerdì 11 a quella di domenica 13 novembre.

In città e provincia sono previste fiere e mercati, mostre e concerti, e le immancabili rassegne enogastronomiche dai sapori autunnali: il "Mese del manzo all'olio" a Rovato, "Lo spiedo scoppiettando" a Gussago, "Profumo di spiedo" a Serie, "Alla Riscoperta del Salmì" a Corte Franca, "Cantine Aperte a San Martino" e tanto altro ancora.

Per gli amanti dello shopping, assolutamente da non perdere è Remember Vintage, in programma a Rezzato nelle splendide sale della prestigiosa Villa Fenaroli. Saranno presenti decine e decine di espositori provenienti da tutta Italia, con prodotti di antiquariato, modernariato, handmade e design, oltre a bellissime autoproduzioni e a opere di 'remake'. Nel corso del mercatino, ci saranno anche un raduno fashion anni '60 e '70, dj set, artisti di "face painting" e una raduno d'auto d'epoca.

Al centro fiera di Montichiari torna invece Gardacon, la fiera del fumetto, del videogioco, dei social media e della cultura pop, con centinaia di postazioni videogames con i titoli più amati del momento, un'immensa area retrogaming con i grandi classici su console, computer e cabinato, oltre 40 autori di fumetti, aree interattive a tema nerd e due palchi con spettacoli non-stop.

Infine, uno sguardo alla cultura. A Chiari inizia la ventesima edizione della rassegna della Microeditoria. Tanti i nomi in calendario tra cui Giordano Bruno Guerri, Stefano Bruno Galli, Giuliana Sgrena, Piero Dorfles, Nicola Gratteri, Omar Pedrini, Toni Capuozzo, Nicolai Lilin, Andrea Purgatori e altri ancora. Oltre agli incontri e alle conferenze, sarà possibile visitare gli stand di oltre 100 espositori. A Brescia, invece, è iniziata la quinta edizione del Festival della Pace: una pluralità di voci significative animerà incontri e tavole rotonde, spettacoli e concerti, mostre e proiezioni cinematografiche, visite guidate e laboratori, per offrire molteplici opportunità di confronto e di riflessione sul tema della pace.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!