Cosa fare a Brescia dall'11 al 13 febbraio: i migliori eventi del weekend

Riaprono le discoteche, torna il divertimento ma – si spera – rispettando le normative contro il coronavirus. È un weekend segnato dal ritorno della movida notturna, quello che va dall'11 al 13 febbraio 2022.

Oltre ai balli e alla musica, così attesi da giovani e giovanissimi, nel Bresciano ci sarà anche la possibilità di godersi mostre, spettacoli teatrali, mercatini e gustosi appuntamenti enogastronomici.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!