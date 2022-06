Cosa fare a Brescia dal 10 al 13 giugno 2022: i migliori eventi del weekend

Sarà un weekend all'insegna del caldo... e della musica. Arriva infatti a Brescia le Festa dell'Opera, la grande kermesse giunta alla sua undicesima edizione, che finalmente – con le minori restrizioni legate alla pandemia – riporterà il pubblico nei vasti spazi urbani delle piazze e strade cittadine, dall’alba alla mezzanotte con oltre 40 eventi.

Naturalmente, non è l'unico appuntamento in programma. Tante le sagre e le feste di paese, con gli immancabili stand gastronomici, concerti live e Dj Set: Rovato, Barbariga, Sarnico, Lonato e Artogne, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Da non perdere, sul lago di Garda, il Campione Wind Festival, la prima edizione della fiera dedicata al vento: kitesurf, wingfoil, windsurf e vela. Un incubatore di iniziative con protagonisti sempre nuovi, tra sport, musica e tanto divertimento.

Per quanto riguarda gli eventi culturali, in città continua il Brescia Photo Festival con tante mostre ed eventi, mentre – a Palazzo Martinengo – sarà l'ultima occasione per visitare "Donne nell’arte, da Tiziano a Boldini". A Desenzano, invece, in castello c'è la mostra "Banksy è chi Banksy Fa!", dedicata al misterioso artista di Bristol. Sempre sul Benaco, a Gargnano sarà possibile visitare Villa Bettoni, un vero e proprio gioiello nascosto, che lascia da sempre a bocca aperta i suoi ospiti per i preziosi affreschi, le sculture, gli eleganti giardini settecenteschi direttamente in riva al lago.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!