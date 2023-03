Fiere e mostre, sagre e mercatini: i migliori eventi del weekend

Questo weekend ritorna l’appuntamento con la Fiera dell’Elettronica di Montichiari, mostra-mercato dedicata agli appassionati di informatica, hi-tech, computer, video, radio d’epoca e tanto altro ancora. La fiera offrirà una panoramica completa del settore, con le migliori offerte per il pubblico dei consumatori. Al contempo, come da tradizione, la manifestazione sarà arricchita da tanti eventi speciali destinati ai radioamatori e ai collezionisti.

Sul Sebino sarà invece tempo di shopping: è infatti in programma la storica iniziativa "Iseo Fuori Bottega", con le ultimissime occasioni di stagione nei negozi del centro storico, mentre l'area verde alla fine del lungolago ospiterà lo "Sbarazzo Solidale", volto a promuovere il riuso, l'economia circolare e la solidarietà concreta: sarà possibile trovare vestiti, oggettistica per la casa, quadri, biciclette e giocattoli. I contributi raccolti verranno destinati alle iniziative di solidarietà in Siria e in Ucraina.

In città continuano le mostre e gli appuntamenti nei musei, per questo eccezionale anno della cultura. A Palazzo Martinengo c'è la bellissima esposizione "Lotto, Romanino, Moretto, Ceruti. I campioni della pittura a Brescia e Bergamo": si tratta di un'esposizione con oltre 80 capolavori. Da non perdere, inoltre, "Miseria&Nobiltà", la monografica di Giacomo Ceruti con eccezionali prestiti da Parigi, Vienna, Madrid, Göteborg e da numerose collezioni pubbliche e private italiane. C'è poi "David LaChapelle per Giacomo Ceruti. Nomad in a Beautiful Land": mostra fotografica originale di LaChapelle, presenta un'opera inedita eseguita dal celebre artista per la Pinacoteca Tosio Martinengo, insieme alla serie "Jesus is my homeboy" del 2003.



Sempre a Brescia, sono in arrivo i gusti e i profumi di una terra magica: fino a domenica, infatti, alla Latteria Molloy è in programma l'attesissima Sagra della Puglia, con ricco menù di golosità e tanto divertimento. È possibile prenotare un tavolo direttamente on-line.



Infine, ricordiamo che nel Basso Garda ha riaperto al pubblico il Parco Giardino Sigurtà, un tesoro che – nei suoi 600.000 metri quadrati – accoglie un labirinto, il "Grande Tappeto Erboso", 18 laghetti e la "Tulipanomania", una delle fioriture di tulipani più belle al mondo.

