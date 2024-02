Quello di sabato 10 e domenica 11 settembre sarà un weekend caratterizzato dalle feste di carnevale, organizzate in numerosi comuni della nostra provincia, con sfilate in maschera, carri allegorici e tanto divertimento.



A Brescia, invece, da non perdere la mostra "Lorenzo Lotto. Incontri immaginati" alla Pinacoteca Tosio Martinengo, dove si rinnova la meraviglia, grazie a prestiti straordinari, di uno dei più affascinanti protagonisti della storia dell’arte. Sempre in città, al museo di Santa Giulia continua l'esposizione "La Spedizione dei Mille" con le opere di Giuseppe Nodari: attraverso la memoria dell'artista di Castiglione – cristallizzata in dettagliate illustrazioni – sarà possibile ripercorrere una delle vicende più note del Risorgimento italiano. Al Teatro Colonna di via Chiusure c'è poi "Romeo + Giulietta": modernità e tradizione, amore e odio, libertà e prigionia si incontrano nella storia d'amore più famosa al mondo, messa in scena in un meraviglioso musical.



Infine, per i più golosi, questo weekend a Lonato è l'ultima occasione per gustarsi il circuito gastronomico denominato "Töt Porsèl", che vede "sua maestà" il maiale protagonista nei menù dei 13 ristoranti aderenti all'iniziativa. Tante le specialità bresciane da gustare: empiöm di maiale alla griglia, costine al Groppello, os de stòmec e molto altro.



