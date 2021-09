Cosa fare a Brescia dal 10 al 12 settembre: i migliori eventi del weekend

Tutte le migliori proposte in città e in provincia

Sagre, festival nelle cantine della Franciacorta, street food, mercatini in riva al lago e tanto altro: è un'agenda ricchissima quella del weekend che va dalla sera di venerdì 10 a quella di domenica 12 settembre.

L'elenco completo degli eventi in programma è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!