Cosa fare a Brescia dal 10 al 12 dicembre: i migliori eventi del weekend

Mancano ormai pochi giorni al Natale. In questo weekend di metà dicembre, il menù degli eventi offre una scelta assortita di mercatini, piste di pattinaggio sul ghiaccio (qui l'elenco completo), stand gastronomici e street food, concerti e villaggi di Babbo Natale: insomma, tanto shopping, golosità invernali e divertimento per i più piccoli.



A rendere ancora più incantevole l'atmosfera, la neve caduta in tanti paesi delle valli negli ultimi giorni e il ritorno della mitica corsa dei Babbo Natale in città.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!