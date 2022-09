Cosa fare a Brescia dal 30 settembre al 2 ottobre: i migliori eventi del weekend

Mostre e musei gratis, musica, spettacoli e concerti: sabato 1° ottobre, la 'regina' degli eventi sarà la "Notte della Cultura", organizzata dal Comune di Brescia per offrire l'occasione (gratis) di conoscere l'arte, la creatività e la bellezza del patrimonio cittadino. Al Carmine, il quartiere della movida notturna, ci sarà inoltre uno speciale "spin-off".

Sempre a Brescia, ma domenica a partire dalle 17.30, torna "MilleChitarre in piazza", un appuntamento unico nel suo genere, dove il protagonista sarà prima di tutto il pubblico. Con la partecipazione in massa di appassionati musicisti, l'attenzione si concentrerà dove nasce l'emozione: sull'unica voce di migliaia di persone che cantano e suonano armati di chitarra, le canzoni scelte dagli organizzatori. Fino a domenica continua inoltre Librixia, l'annuale fiera libraria che – in città – sta portando in scena la letteratura, gli autori e i personaggi del mondo della cultura, con un prestigioso calendario di incontri.

Ed ora spazio al gusto ma, soprattutto, alle delizie d’autunno: a Pisogne è iniziata la "Festa del Fungo e della Castagna", quest’anno giunta alla sua 70esima edizione. L’appuntamento è in programma da giovedì a domenica, con decine di stand in piazza e sul lungolago. Domenica, a Manerba del Garda, sarà invece tempo di "Saperi e Sapori": suoni, giochi, mestieri e pietanze della tradizione medievale, per l'annuale rievocazione in costume organizzata tra le rovine della rocca. Saranno presenti musicanti, artigiani, arcieri, mercanti, locandieri e giocatori in costume, per uno spettacolare mix di musica, sapori e sfide avvincenti.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!