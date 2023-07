Questo weekend, in città torna l'atteso "Festival dei Sapori", gustoso tributo alle specialità bresciane nella suggestiva cornice del Cidneo, con un mercato, degustazioni, laboratori e quattro percorsi enogastronomici.

A Rovato è invece in arrivo la Notte Bianca. L'evento è in programma nel centro storico con musica, attrazioni e "shopping di mezzanotte". Notte Bianca anche a Orzinuovi, dove il cuore pulsante sarà piazza Vittorio Emanuele II. Oltre a bar, ristornati e negozi aperti fino a tardi, saranno presenti bancarelle di hobbisti, giocolieri e "truccabimbi".

Sul Lago d'Iseo, presso il centro civico Don Benedetti di Marone, l'appuntamento da non perdere è con la 31esima edizione de "La Sardinata", la sagra all'insegna del pesce di lago, del buon vino e del divertimento. L’apertura della cucina è prevista alle 19.

A Seniga, nella Bassa, continua la Sagra del Pesce alla Cascina Maccagnere: si potranno gustare primi, fritti, grigliate e ottimo vino bianco, poi festa con musica dal vivo. Per gli amanti della birra, invece, a Gambara è in programma la "Gambeerfest", con ricco menù, cocktail e 'bionde' a volontà.

Per chi fosse in vena di shopping, infine, sul lungolago Marconi di Paratico si svolgerà il mercatino "Un Tuffo nel Passato". Giunta ormai alla tredicesima edizione, la fiera lacustre ospiterà bancarelle con oggetti d'antiquariato e creazioni handmade, nella splendida cornice dei panorami del Lago d'Iseo.



L'elenco completo degli appuntamenti è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città"