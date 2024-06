Con l'arrivo del primo weekend di giugno, anche l'estate sembra (finalmente) ormai alle porte. Nella nostra provincia (e non solo), iniziano a moltiplicarsi sagre e fiere all'aria aperta. Sul Lago di Garda occhi puntati su Valtènesi in Rosa, il festival del vino rosé con oltre 100 etichette in degustazione presentate da ben 45 cantine, nell'ormai consueta ed affascinante cornice del castello di Moniga.

A pochi chilometri di distanza – siamo a Padenghe – c'è invece il Festival del Cibo di Strada: una sesta edizione che vedrà assoluti protagonisti 14 food truck, con tutte le loro specialità regionali, etniche e gourmet in modalità street food, anche in versione vegan e gluten free.

Passiamo al Lago d'Iseo, dove – a Paratico – si svolge il mercatino "Un Tuffo nel Passato", evento divenuto un classico, giunto ormai alla quattordicesima edizione. Sul lungolago Marconi, sarà possibile trascorrere una giornata all'insegna dello shopping, tra decine e decine di bancarelle con prodotti di antiquariato, artigianato e creatività. A Iseo, invece, tutti pronti ad ammirare la regata delle "bisse": la partenza è prevista alle 20.30, mentre alle 22 si terrà la festa con la premiazione dei vincitori.

In Franciacorta saranno due giorni di divertimento con la Festa dello Sportivo di Monterotondo, a Passirano. Sarà presente un ricco stand gastronomico, ma non mancheranno la pesca di beneficenza, tornei di calcio per piccoli e grandi, esibizioni di judo e di ballo, partite di volley, prove di equitazione e tanto altro. Sabato sera grandissima novità con lo Schiuma Party.



Nella Bassa, tre giorni di musica animeranno Cigole con la terza edizione dell'Aforest Festival, promosso dall'associazione Horatio! e dalla Pro Loco. Il parco di palazzo Cigola Martinoni vibrerà con le musiche di nove band italiane e internazionali: "Il Festival – spiegano gli organizzatori – vuole avere un rilievo culturale e artistico, in grado di coinvolgere interessi diversi - musica, letteratura, arte e sostenibilità - valorizzando anche il patrimonio culturale locale".



Spazio alla città (e alla cultura), infine. Al Museo di Santa Giulia da non perdere la mostra Franco Fontana. Colore, interamente dedicata al fotografo di fama internazionale che ha fatto del colore un vero e proprio attore per trasmettere messaggi. Palazzo Martinengo ospita inoltre I Macchiaioli, bellissima esposizione riguardante una delle più originali avanguardie artistiche del XIX secolo: sarà possibile ammirare oltre 100 opere, per lo più capolavori provenienti da collezioni private – solitamente inaccessibili – e da importanti istituzioni museali, tra cui gli Uffizi di Firenze.



L'elenco completo degli appuntamenti in programma è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città"