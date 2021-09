Cosa fare a Brescia dal 1° al 3 ottobre: i migliori eventi del weekend

Tutte le migliori proposte in città e in provincia

E' in arrivo il primo weekend dell'anno veramente autunnale, che confermerà nel "menù" bresciano importanti eventi cittadini - come Librixia e il Photo Festival - e ottime sagre per godersi queste giornate che alterneranno sole e cielo coperto: la Festa della Castagna a Sarnico, Lo Spiedo Scoppiettando a Gussago, la Festa di Muratello (col suo ottimo stand gastronomico) e la rinomata Gardaland Oktoberfest. Non mancheranno poi escursioni e tanti appuntamenti culturali, per godersi in compagnia il prossimo fine settimana.

L'elenco completo degli eventi in programma è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!