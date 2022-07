Cosa fare a Brescia dal 1° al 3 luglio 2022: i migliori eventi del weekend

Sarà un weekend da bollino rosso, con temperature roventi su gran parte della provincia. Per fortuna, è in arrivo una 'pioggia' di sagre per uscire a divertirsi e prendere un po' d'aria, in compagnia di amici e parenti. Tantissimi gli appuntamenti in programma: le sagre del pesce di Seniga e di Sarnico, lo Street Food Festival di Pisogne, La Sardinata di Marone, la Festa dell'Ambulanza di Mazzano, la Festa di San Luigi di San Martino della Battaglia, senza contare le tante rassegne enogastronomiche che continuano per tutta l'estate.

E poi fiere e mercatini, immancabili come sempre: hobbisti, vintage e creatività a Sale Marasino e a Cologne, vinili a Breno e la Fiera di San Benedetto a Leno, dove – nel parco della bellissima villa Badia – ci sarà il meglio della produzione biologica, trattamenti olistici ed attività per il benessere di gruppo, grande musica e ristorazione tutte le sere.

Per quanto riguarda gli eventi culturali, a palazzo Broletto andrà in scena lo spettacolo teatrale "Vediamo che succede", sul Sebino inizia invece la trentesima edizione di Iseo Jazz, festival che – nel corso degli anni – ha tenuto a battesimo artisti poi diventati indiscussi protagonisti della scena musicale italiana. In città, continua inoltre il Brescia Photo Festival con tante mostre ed eventi, mentre a Desenzano, in castello, c'è la mostra "Banksy è chi Banksy Fa!". Nella Bassa, infine, è tempo del Torboles Rock Festival, una tre giorni di good vibes per celebrare il grande rock e lo storico sound del funky sotto le stelle.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!