Cosa fare a Brescia dal 1° al 3 aprile: i migliori eventi del weekend

Ritornano questo weekend le attese "Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali", che, ad ogni edizione, permettono a migliaia di visitatori di scoprire le bellezze storiche e artistiche della pianura lombarda: 24 i manieri e i borghi fortificati che si potranno visitare nella giornata di domenica.

A Paratico, invece, sul lungolago Marconi arriva il mercatino "Un Tuffo nel Passato": nella bellissima location sarà possibile fare shopping tra decine di stand con prodotti vintage e d'antiquariato. Restando in tema fiere, a Montichiari c'è l'originale "Spider e Cabriolet", la mostra-mercato di auto scoperte d'ogni epoca, grande novità di quest'anno del Centro Fiera del Garda: l'evento è dedicato al suggestivo mondo di spider e cabriolet, veicoli che hanno fatto la storia ma che, con il loro fascino senza tempo, restano il sogno degli appassionati di motori. Compie invece 131 anni (senza sentirli) "Lombardia Carne", la fiera del bestiame di Rovato in programma da sabato 2 a lunedì 4 aprile, come sempre suggestiva anche per famiglie e bambini.



In città, invece, continua il Brescia Photo Festival, con grandi mostre e importanti eventi intorno alle molteplici declinazioni del "ritratto" nella storia della fotografia, mentre – a Palazzo Martinengo – è sicuramente da non perdere "Donne nell’arte, da Tiziano a Boldini", la mostra interamente dedicata ai capolavori dell’arte italiana con protagonista la figura femminile.

