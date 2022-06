Brescia: Volley Sotto Le Stelle

Prima edizione del Grande Torneo di Volley Sotto Le Stelle. Per animatori dei grest cittadini, chiunque però può venire a fare il tifo, divertirsi e ballare: iscrizione gratuita e tutti i dettagli nel volantino.



Via Sardegna, 24, Brescia - Oratorio Santa Maria in Silva

Raggiungibile in metro, autobus, bicimia, treno, parking privato.



Giovedì 30 giugno 2022 - dalle ore 19.30 alle 22

Iscrizioni (e informazioni) entro mercoledì 29/06 al numero 3923394844 (Thomas)



Musica, balli, bans e giochi vari accompagneranno la magnifica serata!