Btescia: "Volley Sotto Le Stelle", torneo di pallavolo 2ª edizione

Seconda edizione del Grande Torneo di Volley Sotto Le Stelle, per ragazzi e ragazze adolescenti e animatori grest.

Musica e stand gastronomico con pane e salamina, formaggio fuso.



Informazioni: clanbrescia14@gmail.com. Iscrizioni squadre e prenotazione cena: https://linktr.ee/estatiamo entro 8 luglio 2023



Per altre info vedi volantino. Via Sardegna, 24, Brescia - Oratorio Santa Maria in Silva. Raggiungibile in metro, autobus, bicimia, treno, parking privato.