Un caffè letterario (ristretto), e le donne di Amado per il via alla rassegna "Un libro, per piacere!"

Prende il via da Roccafranca la XIX edizione di “Un libro, per piacere!”, la storica manifestazione del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano dedicata al piacere di leggere e di ascoltare storie. La rassegna, molto attesa da un pubblico particolarmente affezionato, ha come focus le “letture spettacolari”, ovvero reading letterari con musica dal vivo, spesso inseriti in cornici amene in alcuni tra i luoghi più suggestivi dei ventitré Comuni che compongono il Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano.

Il filo conduttore di questa edizione è “La forma della bellezza”, tema che verrà proposto nelle sue svariate declinazioni dai molti interpreti (attori, musicisti e autori) che si avvicenderanno nelle ventisette serate, da luglio a novembre.

Si parte mercoledì 20 luglio da Roccafranca, nel Polo Civico “Asilo Vecchio” e giovedì 21 luglio a Lograto, nei giardini di Villa Morando. A Roccafranca saranno di scena l’attore Filippo Garlanda e il pianista Giovanni Colombo, che porteranno in scena “Caffè ristretto”, uno speciale caffè letterario che intreccia letteratura e musica in formato minimo: haiku, tragedie in due battute, brevissime mazurke. Aforismi, epigrammi, poesie che si intrecciano con giochi musicali e invenzioni verbali: un viaggio nell’infinitamente piccolo tra arte e divertimento.

A Lograto l’appuntamento è con l’attrice Alessandra Anzaghi e il percussionista Francesco Pitillo, che presenteranno “Le donne di Amado. Lettura e musica al ritmo di Bahia”, un reading interamente dedicato al grandissimo Jorge Amado ed alle sue indimenticabili figure femminili: da Dona Flor a Tieta d’Agreste, da Teresa Batista a Gabriella garofalo e cannella.

Tutti gli eventi della rassegna sono ad ingresso gratuito.