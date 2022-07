Danzare la bellezza: la grazia innaturale di Nijinsky

Sarà a Comezzano-Cizzago il terzo appuntamento della XIX edizione di “Un libro, per piacere!”, la rassegna del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano che quest’anno mette al centro la Bellezza: della natura, dello spirito, dell’arte. E sarà proprio una storia che parla di bellezza quella che, giovedì 28 luglio, verrà narrata da Beatrice Faedi, accompagnata dalle musiche del trio Girl in Blu, Vittorio Guindani, Costanza Scaroni e Tiberio Faedi.

“La grazia innaturale di Nijinsky. Danzare la bellezza” è un reading-concerto dedicato alla straordinaria figura del ballerino Vaclav Fomi? Nijinsky, nato a Kiev nel 1889 e divenuto uno dei più grandi interpreti e coreografi di tutti i tempi. La sua storia rivela una vita sorprendente, molto simile a quella di una rockstar dannata; un artista che, con la compagnia dei Balletti Russi, ha sconvolto le platee di tutta Europa.

Ma la storia di Nijinsky, racconta anche come la bellezza e la grazia estreme, che lo spettatore vede in uno spettacolo di danza classica, nascondano un enorme lavoro tecnico, dolore fisico, totale coinvolgimento emotivo quotidiano, per raggiungere la perfezione assoluta del movimento.

L’appuntamento con Beatrice Faedi e i Girl in Blu è Comezzano-Cizzago, in Piazza Europa - Cizzago - giovedì 28 luglio alle ore 21:00. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’Auditorium Comunale di via Restelli. Tutti gli eventi della rassegna sono ad ingresso gratuito.