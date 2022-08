Le notti bianche: Dostoevskij nel giardino di Villa Mazzotti

Per “Un libro, per piacere!”, la rassegna del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, l’appuntamento è con un grande classico della letteratura: martedì 9 agosto, nel bellissimo Parco di Villa Mazzotti a Chiari, andrà in scena “Le notti bianche”, con l’attore Matteo Baronchelli alla lettura e Amedeo Monda alla chitarra.

Tratto dal romanzo omonimo di Fedor Dostoevskij, il reading si inserisce nel percorso della rassegna che, in questa XIX edizione, ha per tema “La forma della Bellezza”; bellezza che in questo caso ritroviamo, innegabilmente, sia nella scrittura del grande autore russo, che nelle suggestive descrizioni delle notti estive di San Pietroburgo, nelle rarefatte atmosfere della città, nei giovani protagonisti della storia.

Il sognatore protagonista di Notti bianche è «una natura particolare», che passa come un'ombra ai margini della realtà, lontano dalla grettezza del mondo. Perso negli ideali di una fervida immaginazione e immerso in uno sciame di fantasticherie, il giovane vagabonda nelle evanescenti notti pietroburghesi in solitudine. Un isolamento che sarà dissipato solo dall'incontro con un'altra insonne, notturna creatura che gli regalerà il sogno di un'avventura meravigliosa.

La splendida cornice dei giardini di Villa Mazzotti, i testi dostoevskiani e la bravura degli interpreti, promettono un appuntamento imperdibile per tutti coloro che, in queste calde sere estive, cerchino un po’ di magia.

“Le notti bianche”, con Matteo Baronchelli e Amedeo Monda, andrà in scena martedì 9 agosto alle ore 21, nel parco di Villa Mazzotti in viale Mazzini 39 a Chiari. In caso di maltempo si terrà all’interno della villa.

Per la partecipazione all'evento (gratuito, come tutti gli altri della rassegna) è consigliata la prenotazione, al numero 030.7008333, via mail all'indirizzo biblioteca@comune.chiari.brescia.it oppure direttamente al link https://bit.ly/unlibrochiari