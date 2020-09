Il cercatore d'alberi: incontro con Tiziano Fratus

Un “cercatore d'alberi” ospite della XVII edizione della rassegna “Un libro, per piacere!” del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano: è Tiziano Fratus l'autore che interverrà giovedì 17 settembre a Castegnato presso il Centro Civico di via Marconi.

Scrittore e poeta italiano, nato a Bergamo, Tiziano Fratus è un appassionato "cercatore d'alberi", attività, questa, che lo ha portato a inventare i concetti di ‘Homo Radix’ e ‘alberografia’, che hanno dato vita a libri, mostre fotografiche, itinerari disegnati in varie città e regioni, oltre alla rubrica “Il cercatore d’alberi” sul quotidiano La Stampa.

“Indebolire, fiaccare la presenza autoritaria e univoca dell'io, del proprio egocentrismo, per iniziare a respirare le cose così come sono, il mondo com'è fuori da noi. È un percorso di accrescimento e profondità che, schematicamente, possiamo vivere anche in un giardino”.

Fra i suoi tanti, amatissimi, libri si ricordano Manuale del perfetto cercatore d’alberi (Feltrinelli), Il sussurro degli alberi (Ediciclo), e Il bosco è un mondo: alberi e boschi da salvaguardare in Italia (Einaudi).

La serata, contrariamente a quanto comunicato in precedenza, si svolgerà - nel pieno rispetto della normativa relativa al Covid - presso il Centro Civico di via Marconi 2c, dove ha sede la biblioteca comunale. Per informazioni e prenotazioni (l'ingresso è gratuito), contattare la biblioteca al numero 030.2146880 oppure via email a biblio@comunecastegnato.org.