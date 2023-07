Sport e solidarietà: una Charity Dinner per "Insieme per Mano"

Fino al 15 luglio, senza dubbio, Gargnano sarà la capitale europea della vela grazie alla European Dream Cup, regata internazionale che coinvolge 60 giovani tra i 13 e i 19 anni provenienti da 10 nazioni europee, promossa dal Circolo Vela di Gargnano per unire sport, inclusione e solidarietà. È proprio nel segno della solidarietà che il 6 luglio è stata organizzata la European Dream Cup Charity Dinner, una cena di gala esclusiva, per soli 200 ospiti (meglio affrettarsi), negli spazi della mitica Torre San Marco di Gardone Riviera, tra le più note location bordo lago di tutto il Garda.

La Charity Dinner

Per maggiori informazioni sulle modalità della cena e su come donare il proprio contributo si può visitare la pagina europeandreamcup.eu/charitydinner: l'iscrizione è possibile sia a livello individuale che come azienda, fino all'esaurimento dei posti disponibili. I fondi raccolti durante la serata permetteranno di sostenere l'associazione Insieme per Mano onlus: attiva da oltre 10 anni, periodo in cui sono stati conclusi centinaia di progetti in Africa, India, Siria oltre che Italia, conta oggi più di 90 volontari attivi; si distingue nel panorama delle onlus perché dedica il 100% dei finanziamenti raccolti al supporto dei progetti stessi, senza trattenere alcuna quota delle donazioni a supporto della propria organizzazione.

Giovedì 6 luglio dalle 19 in poi il comitato promotore e gli atleti ambassador della regata, olimpionici e campioni sportivi, daranno il benvenuto agli ospiti anticipando lo special guest Sergio Muniz: attore, cantante e modello spagnolo ma ormai di casa in Italia, è un appassionato di sport acquatici (su tutti il surf) e ha sposato con entusiasmo la causa della Dream Cup. Il giorno successivo, il 7 luglio a Gargnano, Muniz metterà in scena lo spettacolo "Tra le mie onde" (dalle 19, ingresso libero).

La regata e la charity dinner si inseriscono in un più ampio progetto sostenuto dall’Unione Europea tramite Erasmus + Sport per diffondere e promuovere, soprattutto verso i giovani, la vela, sport in grado di trasmettere valori come l'amore e il rispetto per l'ambiente ma anche l’inclusione, la cooperazione e la solidarietà. La European Dream Cup e il Sailing Village, che sarà allestito presso il Circolo Vela Gargnano per le 2 settimane, saranno aperti al pubblico che potrà prender parte a seminari ed esperienze a terra, osservare gli allenamenti e le successive competizioni a bordo degli ipertecnologici 69F, gli unici monoscafi, monotipo foiling per equipaggio.