"Sotto le luci di Natale": mercatini, concerti e festa in piazza

Vietato annoiarsi. Mercatini, stand gastronomici, parate luminose, musica, spettacoli, iniziative tradizionali e proposte per i più piccoli...il tutto, con un sottofondo impresso nel segno della solidarietà: dall’8 al 31 dicembre, il Comune di Telgate si trasformerà in uno scrigno vibrante di appuntamenti (cinque in totale) che daranno una veste inedita e scintillante all’intero paese, che sì è bergamasco ma si trova davvero a due passi dai confini bresciani. “Sotto le luci di Natale” è il titolo della rassegna organizzata dall’amministrazione comunale, nell’intenzione – come ribadito dal sindaco sindaco Fabrizio Sala e dall’assessore alla Cultura Romina Rigamonti – “di dare un nuovo impulso alla vitalità del nostro Paese, in particolare durante questo momento così importante dell’anno, dove ogni progetto, proprio come in questo caso, esprime in modo ancora più intenso e autentico valori fondamentali che parlano delle nostre tradizioni e del volontariato che contraddistingue la nostra comunità: l’adesione alla campagna 2023 di ‘Telethon: insieme per il cuore’ per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche e rare per dare risposte concrete ai pazienti e alle loro famiglie è infatti l’obiettivo perseguito da tutte le nostre associazioni”. Nella sinergia organizzativa è parte integrante anche Woki s.r.l, società di marketing e organizzazione eventi proprietaria del brand Eatinero, realtà di riferimento nazionale nel mondo dello street food.

Il programma completo

Venerdì 8 dicembre | “Telgate che incanto – Accendiamo il Natale”

Piazza Vittorio Veneto e Piazza Alpini

Dalle 11: atmosfera sintonizzata fin da subito nei mercatini natalizi con hobbisti, creativi e associazioni dove poter scovare i vostri regali di Natale. Gusterete dolci prelibati, lasciatevi tentare dalle caldarroste.

Dalle 12: stand gastronomici mode-on! Le associazioni di Telgate vi guideranno in un viaggio gastronomico con delizie culinarie che narrano la tradizione e l'identità locale.

Dalle 14: animazione per bambini. I bambini saranno i protagonisti del pomeriggio con truccabimbi e la possibilità di scattare foto indimenticabili con Babbo Natale.

Ore 17: parata luminosa di Natale. Artisti di strada intratterranno i bambini con una sfilata di farfalle luminose su trampoli e pattini, elfi incantatori e la slitta di Babbo Natale, distribuendo dolci che renderanno il tutto ancora più indimenticabile.

Ore 18: accensione albero di Natale. La giornata raggiungerà l'apice con l'accensione dell'albero e delle luminarie natalizie, trasformando le piazze di Telgate in un'opera d'arte luminosa che incanterà tutti i presenti.

Ore 20: tombolata e spaghettata natalizia. La serata si concluderà con la tombolata e spaghettata di Natale al centro polivalente Don Biennati.

Martedì 12 e mercoledì 13 dicembre | “Sta arrivando Santa Lucia”

Vie di Telgate e scuole

Sabato 16 dicembre | Concerto di Natale

ore 20:30_Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista_Live: “Si Può Fare Band”

Domenica 24 dicembre | Santa Messa di mezzanotte e auguri di Natale

ore 24_Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista

Domenica 31 dicembre | Capodanno Zero100

ore 20_Centro Ricreativo Sociale Zero100