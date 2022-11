Brescia: Libia, un racconto sulla questione libica

Un racconto sulla Libia, la Libia quella vera, quella dei libici delle code fuori dalle banche per procurarsi una moneta che non ha più valore. La Libia dei ragazzi che hanno combattuto il regime di Gheddafi e ora lo rimpiangono, quella delle madri ferme alla finestra in attesa di figli che non torneranno, degli anziani che hanno attraversato decenni di dittatura, quella della gente comune che subisce ogni giorno e vive perennemente nel terrore. Uno spettacolo nato dal Progetto di residenze Cura (promosso da sedici teatri in tutta Italia) con un forte impegno civile e di alto valore estetico che unisce tre elementi: voce, musica e disegni animati. Una ricerca scientifica che ha dato vita anche ad un fumetto e che vuol arrivare a diverse fasce di pubblico attraverso la storia. Da un decennio la questione libica divide l’opinione pubblica. Bianco o nero, pieno o vuoto, tutto o niente… ma la realtà è più complessa: occorre conoscerla.

