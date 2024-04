Villanuova sul Clisi: Alice nel paese delle meraviglie

Dopo il grande successo degli spettacoli “Rapunzel e il raperonzolo magico” e “L’isola che non c’è” la compagnia teatrale I Soliti Ignoti è lieta di invitarvi Domenica 07 Aprile 2024 alle ore 16.00 alla prima replica per la Valle Sabbia della nuova favola musicale “Alice nel Paese delle Meraviglie”; in scena all’ Auditorium Garda Sala Duse, via Carpen n. 53 a Villanuova sul Clisi.



Questo spettacolo raccoglie e rilancia l’eredità di un percorso di 18 anni di spettacoli e offrirà a bambini e adulti la possibilità di seguire l’incredibile viaggio di Alice, una bambina curiosa e coraggiosa che segue un coniglio bianco in un’avventura ricca di emozioni e strani personaggi. Una narrazione orientata soprattutto ai bambini aiuterà a riflettere sul potere infinito della fantasia, uno strumento che sa liberare energie inaspettate da ognuno di noi!



La regia è di Sara Gritti in collaborazione con Rita Palanti (canto) e Silvia Gritti (coreografie) che da sempre sono alla guida dell’Associazione Culturale I Soliti Ignoti. Grazie a loro è stato possibile sviluppare una messa in scena animata, divertente e ricca di forza comunicativa. Non mancheranno soluzioni sceniche di sicuro effetto che sapranno rapire l’attenzione soprattutto dei più piccoli.