Villanuova: musical "Bianca latte rossa sangue"

All'Auditorium Garda di Villanuova il nuovo musical di Jump production "Bianca latte rossa sangue", Spettacolo per adolescenti, giovani, adulti, famiglie, adatto ai bambini (suggerito dai 5 anni). Sponsor Ufficiali: Elheaven Shop e Il Circo dei Fiori. Un musical gothic fantasy liberamente ispirato alla fiaba italiana "L'amore delle tre melarance".



Uno spettacolo di Fiorenzo Savoldi. Regia Fiorenzo Savoldi.Produttore Artistico: Alex Voltolini. Arrangiamenti: Alex Voltolini, Dan Zigliani. Testi Brani: Alex Voltolini, Max Mosetti. Con: Luca Miotto, Draisci Adele, Silvia Lobertini, Ilaria Pastelli, Erika De Bonis, Marco Nadissi, Ilaria Cadei, Sabrina Danesi, Selena Alghisi, Stefano Maccarinelli, Paolo Menegato.



La storia

Un principe parte alla ricerca della donna che ha sempre desiderato: una donna bianca come il latte e rossa come il sangue. Accompagnato nel viaggio dalla fedele serva, ruba tre melarance alla cattiva Creonta nelle quali troverà la sua amata. Ma il nuovo amore viene ostacolato dalla brutta saracena che uccide la ragazza appena incontrata dal principe e ne prende il posto. La cattiva però non è consapevole che Bianca non è morta bensì ha preso le sembianze di una colomba. Dopo numerose vicissitudini, i due innamorati riusciranno a ritrovarsi e a coronare il loro sogno d'amore?



Biglietti

Ingresso Intero € 15

Ingresso Young (fino a 20 anni) € 10

Ingresso Forever Young (dopo i 65 anni) € 10

Ingresso Supporter (ingresso + cd) € 16





Gallery















Info whatsapp 348 7117627