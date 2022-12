La Traviata al Teatro Grande

Si prepara a volgere a conclusione la Stagione Opera e Balletto 2022 del Teatro Grande: il 16 dicembre alle ore 20.00 e il 18 dicembre alle 15.30 l’ultimo titolo in scena sarà uno dei grandi capolavori del repertorio verdiano, La Traviata.

A raccontare le vicende di colei che viene sedotta, abbandonata e poi tormentata, paradigma quasi leggendario della donna violentata dalle convenzioni sociali, sarà uno sguardo giovane, quello del regista Luca Baracchini, vincitore del concorso internazionale di regia per under35 indetto dai Teatri di OperaLombardia in collaborazione con la Fondazione Rete Lirica delle Marche e Opera Europa.

Il concorso proposto dal Circuito lombardo conferma l’indole di talent scouting nelle corde di molte attività di OperaLombardia, una missione praticata da tutti i Teatri coinvolti al fine di offrire possibilità di crescita a giovani artisti e artiste nel settore operistico. Al concorso hanno partecipato più di 50 progetti provenienti da tutta Europa e tra questi la giuria ha decretato vincitore il progetto del TEAM DUPHOL’s che, oltre al regista Luca Baracchini, è composto da Francesca Sgariboldi (scene), Donato Didonna (costumi) e Gianni Bertoli (light design).

Lo spettacolo è quindi un nuovo allestimento coprodotto dai Teatri di Opera Lombardia e da Fondazione Rete Lirica delle Marche. Il cast artistico vedrà esibirsisul palcoscenico Francesca Sassu (16/12) e Cristin Arsenova (18/12) nel ruolo di Violetta, Valerio Borgioni nel ruolo di Alfredo Germont, Vincenzo Nizzardo (Giorgio Germont), Reut Ventorero (Flora Bervoix), Sharon Zhai (Annina), Giacomo Leone (Gastone), Alfonso Michele Ciulla (Barone Douphol), Alessandro Abis (Marchese d’Obigny), Nicola Ciancio (Dottor Grenvil), Ermes Nizzardo (Giuseppe) e Filippo Quarti (Domestico di Flora / Commissario). Cantanti, Coro e Orchestra saranno coordinati dalla bacchetta del Maestro Enrico Lombardi, finalista al “Nino Rota” International Conducting Competition (edizione 2019) e vincitore del premio dell’orchestra della Magna Grecia.

Anche per La Traviata, come per tutti i titoli della Stagione Opera e Balletto 2022, è attivo il progetto OPEN. Il Grande accessibile che ha come obiettivo quello di rendere gli spettacoli e il Teatro più inclusivi, in particolar modo per le disabilità sensoriali (visive ed uditive) attraverso l’utilizzo di audiodescrizioni, itinerari multisensoriali e materiali di approfondimento. Per La Traviata è prevista una visita in Lis del Teatro Grande venerdì 16 dicembre alle ore 18.30 e un percorso multisensoriale aperto al pubblico non vedente domenica mattina 18 dicembre alle ore 11.00. Per entrambi gli spettacoli sarà attivo il sistema Mobile Connect di Sennheiser che consentirà di poter usufruire dell’ascolto assistito per non udenti (venerdì 16 dicembre) e dell’audiodescrizione per non vedenti (domenica 18 dicembre). È possibile prenotarsi alle attività del progetto OPEN scrivendo all’indirizzo accessibilita@teatrogrande.it.

La Fondazione del Teatro Grande ringrazia Intesa Sanpaolo, partner istituzionale della Stagione Opera e Balletto 2022.

BIGLIETTERIA E MODALITÀ DI ACCESSO

I biglietti per gli spettacoli sono in vendita alla Biglietteria del Teatro Grande e sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. Si ricordano gli orari di apertura della Biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00, il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00; chiusura domenica, lunedì e festivi ad eccezione dei giorni di spettacolo.

Per evitare code e assembramenti il Teatro sarà accessibile al pubblico a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni rappresentazione. Raccomandiamo agli spettatori di presentarsi presso il Teatro non oltre i 20 minuti precedenti l’orario d’inizio dell’evento.

Si segnala che il Caffè del Teatro Grande – Berlucchi è aperto durante gli spettacoli a partire da un’ora prima dell’inizio della rappresentazione.