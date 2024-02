Travagliato: il sole nero di Giacomo Andrico

Un’accurata indagine su Michelangelo Merisi da Caravaggio. L’autore e regista Giacomo Andrico mette in scena Il Sole Nero. L’intento è quello di ripercorrere i momenti salienti di un’artista e “Valent uomo” com’è stato Caravaggio, magistralmente interpretato da Danny Bignotti. Lo spettacolo, arricchito dalla presenza di altri personaggi che circondano simbolicamente il protagonista, andrà in scena al Teatro Comunale P. Micheletti di Travagliato sabato 3 febbraio 2024 alle ore 21:00.

La regia ambienta la scena nello studio di Caravaggio, intento a meditare sulle sue opere e su questioni sociali legate al contesto politico del suo tempo. La scienza galileiana e le visioni di Giordano Bruno portano l’artista all’intuizione geniale che provocherà la più incredibile rivoluzione pittorica che cambierà la storia dell’uomo: la “Materia” è sacra, è espressione costante della manifestazione della vita. Un lavoro che vuole mostrare i momenti più significativi della vita e della pittura di Michelangelo Merisi da Caravaggio, un’artista tormentato e ossessionato dalle tenebre della sua esistenza. Il titolo, espressione usata da Andrea Camilleri nel suo romanzo Il Colore del Sole dedicato al pittore, rimanda a quel sole nero che cosparge di ombra la vita e le tele del pittore.

Le scene di Giacomo Andrico e le musiche originali di Claudio Smussi non fanno altro che dare ancor più valore e significato a quest'atmosfera che mescola arte geniale e "vita reale", che è stata per questo "uomo artista" sangue e carne, nutrimento del suo essere. Lo spettacolo dà la possibilità al pubblico di immergersi nei pensieri e nelle riflessioni del più coraggioso e rivoluzionario pittore del Seicento, secondo il quale "un uomo ha lo stesso valore di una foglia o della stessa materia minerale che impasta come colore" (Giacomo Andrico).