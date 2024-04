Travagliato: l'uomo dal fiore in bocca di Corrado Tedeschi

ll Comune di Travagliato all'interno della rassegna teatrale 2023/2024 presenta lo spettacolo lezioni semiserie pirandelliane l'uomo dal fiore in bocca

con Corrado Tedeschi e Claudio Moneta. Venerdì 12 Aprile 2024 ore 21:00 presso il Teatro Micheletti di Travagliato.

Biglietti acquistabili on-line sul sito www.webtic.it, in teatro 2 ore prima l'inizio dello spettacolo, ogni mercoledì in comune dalle 10 alle 12, presso le cartolerie e le edicole convenzionate di Travagliato. Per i residenti del Comune di Travagliato e dei Comuni convenzionati è prevista una riduzione di euro 2 su ogni biglietto acquistato.