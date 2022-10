Dopo il grande debutto con Norma di Vincenzo Bellini, il prosieguo della Stagione Opera e Balletto 2022 del Teatro Grande vede nei giorni 14 ottobre alle 20.00 e 16 ottobre alle 15.30 un titolo del grande repertorio: Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart con la regia di Mario Martone ripresa da Raffaele di Florio, scene e costumi di Sergio Tramonti, luci di Pasquale Mari e coreografie di Anna Redi. Tra i più famosi registi italiani, Mario Martone ha cominciato a lavorare a Napoli nel 1977, nel clima delle avanguardie di quel periodo, fondando il gruppo Falso Movimento e realizzando spettacoli che fondevano gli elementi del teatro, del cinema, della musica e delle arti visive. Da oltre vent’annisi dedica alla regia d’Opera collaborando con i più importanti teatri italiani e internazionali come il Teatro alla Scala di Milano, l’Opera Bastille di Parigi, Staatsoper Unter den Linden di Berlino, il San Carlo di Napoli, Teatro dell’Opera di Roma, il Regio di Torino, il Maggio Musicale di Firenze. Ha ricevuto numerosi premi nei suoi diversi ambiti di lavoro, dal Gran Premio della Giuria a Venezia e dai David di Donatello per i suoi film ai Premi della critica teatrale, dal premio Abbiati per l’Opera lirica al premio Ubu per il suo impegno nel rinnovamento del Teatro di Roma.

Don Giovanni rappresenta una degna continuazione del sottile fil rouge che caratterizza le proposte d’Opera 2022 dedicate alla grande complessità emotiva e all’incrollabile forza dell’universo femminile, qui indagate attraverso le voci delle grandi protagoniste del mondo lirico. Il secondo titolo della Stagione si colloca all’interno del filone poiché mette in luce il rovescio della medaglia, ovvero il punto di vista maschile del protagonista nel tentativo di sopraffare o sedurre l’intero universo femminile. Don Giovanni è in fondo un Pollione che non si è mai pentito, attorniato da figure femminili che di volta in volta ne sono conquistate, lo subiscono o liberamente lo scelgono.

A dirigere l’opera sarà un’altra giovane bacchetta, quella del Maestro Riccardo Bisatti che guiderà l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali e alcune giovani voci emergenti. Il cast sarà infatti composto nello specifico da Guido Dazzini che impersonerà Don Giovanni, Adolfo Corrado (Leporello), Didier Pieri (Don Ottavio), Elisa Verzier (Donna Anna), Marianna Mappa (Donna Elvira), Gesua Gallifoco (Zerlina), Francesco Samuele Venuti (Masetto) e Pietro Toscano (Commendatore). A completare la produzione, il coro di OperaLombardia diretto dal Maestro Diego Maccagnola. Anche per Don Giovanni, come per tutti i titoli della Stagione Opera e Balletto 2022, sarà attivo il progetto OPEN – Il Grande accessibile che ha come obiettivo quello di rendere gli spettacoli accessibili alle disabilità sensoriali (visive ed uditive) e al teatro attraverso l’utilizzo di audiodescrizioni, itinerari multisensoriali e materiali di approfondimento. Il progetto OPEN prevede per Don Giovanni un percorso multisensoriale aperto al pubblico non vedente domenica mattina 16 ottobre alle ore 11.00. Per entrambi gli spettacoli sarà attivo il sistema Mobile Connect di Sennheiser che consentirà di poter usufruire dell’ascolto assistito per non udenti (venerdì 14 ottobre) e dell’audiodescrizione per non vedenti (domenica 16 ottobre). È possibile prenotarsi alle attività del progetto OPEN scrivendo a accessibilita@teatrogrande.it.

Gli spettacoli:

14 ottobre 2022 ore 20.00

16 ottobre 2022 ore 15.30

BIGLIETTERIA E MODALITÀ DI ACCESSO

I biglietti per gli spettacoli sono in vendita alla Biglietteria del Teatro Grande e sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. Si ricordano gli orari di apertura della Biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì

dalle 13.30 alle 19.00, il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00; chiusura domenica, lunedì e festivi ad eccezione dei giorni di spettacolo.



Per evitare code e assembramenti il Teatro sarà accessibile al pubblico a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni rappresentazione. Raccomandiamo agli spettatori di presentarsi presso il Teatro non oltre i 30 minuti precedenti l’orario d’inizio dell’evento.

Si segnala che il Caffè del Teatro Grande – Berlucchi dal mese di settembre ha ripreso il servizio durante gli spettacoli e pertanto sarà anch’esso aperto a partire da un’ora prima dell’inizio della rappresentazione.