Strabilio, II edizione: il Festival del circo contemporaneo torna in città e provincia

Torna Strabilio, il Festival di nuovo circo e del circo contemporaneo che domenica 28 maggio inaugura la sua seconda edizione: come già nel 2022 saranno 14 gli appuntamenti live in 10 dicersi Comuni della provincia, tra Garda e Valsabbia e il capoluogo, da Gavardo a San Felice, da Brescia capitale della Cultura a Livemmo e Villanuova del Clisi. Il circo torna così protagonista di un "rinascimento" culturale: divertente, innovativo, espressione di arte e libertà. Un'idea nata dal direttore artistico Davide Vedovelli e da Andrea Donati, appassionati di questa antica arte.

"La prima edizione - spiega Vedovelli - ha visto la presenza di migliaia di persone che hanno potuto assistere gratuitamente a show molto diversi tra loro, animati da oltre 50 professionisti provenienti dall'Europa e non solo. Abbiamo cercato di offrire il massimo della varietà, per far conoscere a un pubblico eterogeneo tutte le numerose e affascinanti sfaccettature del circo contemporaneo".

Quest'anno si riparte, alla grande: "Abbiamo scelto e coinvolto artisti molto diversi ma di grandissimo talento, capaci di affascinare il pubblico. Parallelamente abbiamo spinto la collaborazione con le comunità locali al fine di sostenere e promuovere la nostra provincia e i suoi talenti".

Strabilio 2023: il programma completo

Questo il programma completo di Strabilio: la seconda edizione va in scena dal 28 maggio al 6 agosto 2023.

Domenica 28 maggio, ore 20.30

Gavardo - Teatro Pio XI

Anteprima Strabilio in collaborazione con AGe - Associazione Genitori Gavardo

L’omino della Pioggia

Uno spettacolo comico e magico con Michele Cafaggi

Piove, la finestra è aperta e in casa ci vuole l’ombrello. Che strano questo omino tutto inzuppato: fa uno starnuto ed esce una bolla di sapone. Anzi due. Anzi moltissime bolle di sapone. Ma cosa succede? La casa si riempie di bolle di tutte le dimensioni, minuscole e giganti, schiumose e trasparenti come cristallo. Intanto la pioggia non smette di cadere. E tra poco scenderà pure la neve. Ecciù! Uno spettacolo comico e magico con Michele Cafaggi, un viaggio onirico e visuale accompagnato dalla magia delle piccole cose e da spettacolari effetti con acqua e sapone.

Giovedì 1 giugno, ore 21.15

Brescia – Cortile di Palazzo Martinengo (in caso di maltempo evento rinviato a data da destinarsi)

Note Acrobatiche

La Banda Musicale ‘Carlo Zambelli’ di Villanuova sul Clisi e Spazio Circo Bergamo portano in scena uno spettacolo originale che unisce la musica alle esibizioni di artisti circensi. Questa collaborazione, nata già nel 2022 per la prima edizione di Strabilio, sbarca in città in onore di Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura.

Venerdì 2 giugno

Padenghe sul Garda - Parco Vaso Rì

Circobus, dalle ore 17 alle 19

Il circo è arrivato ed è pronto a reclutare nuovi artisti, nessun limite di età! Tessuti aerei, equilibrismo e giocoleria, scegli la tua disciplina e mettiti alla prova con il laboratorio itinerante di Spazio Circo Bergamo.

Tra terra e cielo, ore 21.15 - Parco Vaso Rì

Un cabaret di circo, la sospensione nello spazio, un manifesto contro la gravità. Spettacolo di circo aereo e acrobatico: corda, cerchio, tessuti aerei, equilibrismo, giocoleria, a cura di Spazio Circo di Bergamo.

Sabato 3 giugno

Padenghe sul Garda - Parco Vaso Rì

Circobus, dalle ore 17 alle 19

Sabato 3 giugno, dalle ore 17 alle 21

Odolo - Via Dino Carli e Via Mazzini

Magic Duo

Spettacolo di magia per famiglie alle ore 17 con il prestigiatore Mariano Navetta e a seguire magia tra i tavoli con Mariano Navetta e Matteo Filippini. Mariano Navetta è un intrattenitore puro, affabulatore che mescola numeri davvero magici alla sua verve comica: non si capisce dove inizia il mago e finisce il comico e viceversa. Matteo Filippini è tra i più talentuosi mentalisti italiani, da più di trent’anni si occupa di comunicazione non verbale, suggestioni, ipnosi.

Domenica 4 giugno, ore 21.15

Padenghe sul Garda - Piazza D’Annunzio (in caso di maltempo palestra comunale)

Let’s Twist Again

The Black Blues Brothers in uno spettacolo acrobatico, comico e musicale di Alexander Sunny

In una fumosa sala d’aspetto di una stazione ferroviaria cinque uomini ascoltano twist e rock’n’roll da un juke-box d’epoca scatenandosi in acrobazie incredibili, piramidi umane, salti mortali, esercizi con la corda, numeri col fuoco e molto altro, accompagnati da una colonna sonora indimenticabile, da Glenn Miller a Keith Emerson, da Elvis Presley a Aretha Franklin. Let’s twist again! è il secondo, attesissimo show dei Black Blues Brothers, cinque acrobati kenioti che si sono già esibiti in tutto il mondo per più di 500.000 spettatori, tra i quali Papa Francesco, il Principe Alberto di Monaco e la famiglia reale inglese. Introduzione di danza acrobatica in collaborazione con Candies’Academy

Venerdì 9 giugno, ore 21.15

Gavardo – Piazza De Medici (in caso di maltempo Teatro di Sopraponte)

Magic Show - Grandi illusioni con Alberto Giorgi e Laura

Alberto Giorgi e Laura sono fra i più interessanti esponenti dell’illusionismo europeo.

La loro unicità li ha portati a vincere i premi più ambiti a livello internazionale, tra cui il “Mandrake d’or” a Parigi nel 2008 e il “Trofeo Magic Stars”. Il loro lavoro stilistico è caratterizzato da un universo unico e magico, costellato di macchine incredibili ispirate dalle più belle fantasticherie di Jules Verne e G.H. Wells. I loro personaggi sembrano uscire dalle pagine di un romanzo o da un film di Tim Burton. L’eleganza dell’esecuzione e le incredibili illusioni vi incanteranno, trascinandovi in una fantastica avventura magica.

Giovedì 15 giugno, ore 21.15

Villanuova sul Clisi - Piazza Roma (in caso di maltempo Teatro Corallo)

Anime leggere

Spettacolo di mimo con il quartetto Dekru di Liubov Cherepakhina

Anime leggere è un viaggio pieno di risate nella commedia della vita. Un rutilante susseguirsi di brevi scene che vanno a comporre il ritratto dell’uomo contemporaneo. Ecco comparire un allegro circo, una tranquilla giornata lavorativa stravolta dal blocco di un ascensore, una gara olimpica, una serie di sketches sugli imprevisti quotidiani, un misterioso mondo sottomarino, un’onirica storia d’amore tra statue viventi e molto altro ancora.

Eredi spirituali di Marcel Marceau, i Dekru sono un pluripremiato quartetto di mimi ucraini che ha riscosso grandissimo successo nel mondo, conquistando tanto i palcoscenici più prestigiosi quanto le vaste platee di programmi TV quali Ucraina’s got talent e Tu sí que vales Italia.

Giovedì 22 giugno, ore 21.15

Vobarno – Largo Donatori di Sangue (in caso di maltempo Palazzetto dello Sport)

Francesco Tesei, il mentalista

Spettacolo di mentalismo con Francesco Tesei

Francesco Tesei è l’indiscussa eccellenza italiana del mentalismo. Dal 1991 lavora in tutto il mondo, visitando con il suo spettacolo oltre 30 paesi. Dopo i primi tour teatrali entra a far parte del cast artistico di Sky con un progetto interamente dedicato alla sua figura e al mentalismo contemporaneo. A Strabilio porta in scena i suoi migliori numeri per una serata da brividi.

Mercoledì 28 giugno, ore 20.30

Gavardo – Area 63 Anfiteatro dell Biblioteca (in caso di maltempo Teatro di Sopraponte)

The Loser

Spettacolo di clownerie contemporanea di e con Matteo Galbusera

Un solitario impiegato delle poste passa le sue domeniche a pescare. Ogni volta, mentre pesca sul fiume, riscopre se stesso e, ascoltando la radio, si immedesima prima in un tennista di successo e poi in molti altri personaggi nonsense. Matteo Galbusera è attore, performer e artista di circo contemporaneo di calibro internazionale, che da anni gira per il mondo con i suoi spettacoli. Si è esibito in 30 nazioni, dal Canada all'India, dagli Emirati Arabi alla Colombia, la sua comicità e il suo talento sono stati elogiati nei Festival più importanti in tutto il mondo. Nel 2014 Matteo Galbusera ha lavorato in Canada col Cirque Du Soleil nello spettacolo "Kurios – Cabinet of Curiosities".

Giovedì 29 giugno, ore 21.15

Sabbio Chiese – Piazzale biblioteca (in caso di maltempo Auditorium delle scuole medie)

Mr Bang in the street

Spettacolo di clownerie di e con Mr Bang

Nel suo imprevedibile show Mr Bang cercherà di far esplodere tutto e tutti, anche se stesso. Vi incanterà con situazioni assurde, risponderà colpo su colpo alle risate con giochi di fumo, esplosioni, scoppiettanti gag al tritolo e battute al plastico. Sarà impossibile restare impassibili al ritmo frenetico di questa serie di colpi e botti comici. Benjamin Delmas, star del Cabaret Bizarre di Zurigo, stupisce per le sue doti comiche, sostenute da un’inventiva sfrenata e follemente ardita. Straordinario il suo modo di giocare con il corpo, di trasformarlo in modo grottesco, di utilizzarlo come elemento imprescindibile della sua arte.

Venerdì 30 giugno, ore 21.15

Paitone – Piazza del Comune (in caso di maltempo Palestra Comunale in Via delle Gere)

Volando in musica

Il Corpo Bandistico di Paitone e la scuola di discipline artistiche e danza aerea Officina Dadà di Roè Volciano portano in scena uno spettacolo che unisce la musica della banda alle esibizioni aeree creando un’atmosfera magica che affonda le radici in quello che forse è sempre stato il sogno più antico dell'uomo: quello di volare. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Priscilla Errani, artista internazionale che presenterà un incredibile numero di Hula Hoop. Introduzione di danza acrobatica in collaborazione con Candies’Academy

Domenica 2 luglio

Villanuova sul Clisi

Tra circo e circo

Diverse postazioni dove poter assistere a tre diverse forme di circo in una sola serata. Dal fascino senza tempo della danza aerea, alla giocoleria e clownerie, per terminare con uno spettacolo di circo contemporaneo portato in scena da una tra le più importanti compagnie italiane. Il tutto unito ad una proposta gastronomica che permetta di vivere a pieno una serata di grande circo.

Oratorio Parrocchiale S. Luigi Gonzaga - ore 18:00

I tessuti aerei di Zvjezdana Dervic

Uno spettacolo da guardare con gli occhi all’insù, mentre Zvjezdana volteggia sospesa tra tessuti aerei o aggrappata semplicemente ad una corda: una danza a 5 metri da terra in grado di affascinare, stupire ed incantare.

Oratorio Parrocchiale S. Luigi Gonzaga - ore 18:30

Tra le scatole

Spettacolo di circo contemporaneo, giocoleria e clownerie di e con Giulio Lanzafame

Uno spettacolo che, passando per le strade della musica e dell’acrobatica, vi accompagnerà in un continuo e divertente “inciampo”.

Giulio Lanzafame si dedica all’arte di strada fin dalla giovane età e si esibisce in tutta Italia diventando un artista eccentrico e poliedrico. Frequenta il Performing Arts University Torino di Philip Radice e la Scuola di Circo FLIC di Torino; successivamente parte alla volta del Canada nel 2009 per conseguire il diploma alla prestigiosa Ecole National du Cirque de Montreal.

Oratorio Parrocchiale S. Luigi Gonzaga - ore 20:00

Corda aerea di Zvjezdana Dervic

Piazza Roma - ore 21.15

Sic Transit

Spettacolo di circo contemporaneo di MagdaClan Circo

Sic Transit è un mix di circo visuale, commedia e interazione con il pubblico. Uno spettacolo d

ove manipolazione, giocoleria, danza aerea ed equilibrismo si alternano a racconti strampalati che mettono a nudo le fragilità e i dettami della nostra società. Una grande truffa messa in scena con sottile e intelligente ironia, per ridere amaramente di noi stessi.

Giovedì 27 luglio, ore 20.30

Gavardo – Area 63 Anfiteatro della biblioteca (in caso di maltempo in Biblioteca)

Street Fool

Spettacolo di clownerie e magia con Max Maccarinelli

Arthur, un vagabondo surreale e stralunato, crea dal nulla un vero e proprio street food. Tra ricette impossibili, oggetti che prendono vita e padelle fumanti, grazie ad espedienti improbabili ci porta in un viaggio straordinario in cui la realtà si piega e si deforma davanti ai nostri occhi. Per Arthur cucinare non rappresenta solo un modo per guadagnarsi da vivere ma anche un modo per lottare contro la solitudine, sia la propria che quella degli altri. Max Maccarinelli, nato a Gavardo, si è formato in magia al CNAC (Centre national des arts du cirque Châlons-en-Champagne) e nella sua carriera ha prodotto 13 spettacoli con più di 1000 rappresentazioni in 8 paesi europei.

Venerdì 28 luglio, ore 21.15

Livemmo (Pertica Alta) – Piazza (in caso di maltempo Centro sportivo)

Trop Secret

Spettacolo di ventriloquia e magia con Andrea Fratellini

Un mix originale di magia, ventriloquia e cabaret per affascinare, stupire e divertire un pubblico di tutte le età. Andrea Fratellini, ventriloquo mago e cantante, presenta il suo one-man show. Uno spettacolo adatto alle famiglie, ricco di momenti esilaranti grazie a effetti magici, gag comiche e ventriloquia con pupazzi ed oggetti, accompagnati non solo da ironia e comicità, ma anche da canzoni e musica dal vivo. Introduzione di danza acrobatica in collaborazione con Candies’Academy.

Sabato 29 luglio, dalle ore 19:00

San Felice d/B – Porto di Portese (Festa del Lago)

Trio Magic

Magia al tavolo con 3 prestigiatori capitanati dal mago comico Mariano Navetta. 90 minuti intensi di magia in modalità “Magic comedy” con incredibili effetti di micromagia, gag, magia comica e illusionismo itinerante con la complicità del pubblico. Piccoli e grandi effetti magici realizzati a pochi centimetri dal pubblico da Mariano, Etabeta e Giulia.

Venerdì 4 agosto, ore 21.15

Villanuova sul Clisi, Prandaglio - Sagrato della Chiesa San Filastrio

SpecialMENTE

Spettacolo di mentalismo con Matteo Filippini

Matteo Filippini è uno “strano essere”: musicista rock, illusionista ed esperto di mentalismo ed arti correlate quali suggestione ed ipnosi. Lo show di Matteo è infatti un vero e proprio viaggio tra i misteri ed i prodigi della mente, tra percezioni ed immagini sfocate che, via via, danno spazio ad esperimenti di telepatia, precognizione e condizionamento mentale. Un affascinante viaggio alla fine del quale gli spettatori si porranno inevitabilmente delle domande circa le meraviglie della parte più sconosciuta della mente intuitiva.

Domenica 6 agosto, ore 21.15

San Felice d/B – Parco Donne della Costituente (in caso di maltempo palestra di via Zerneri)

The Illusionist - La Notte delle Meraviglie

Spettacolo di grandi illusioni con Mago Martin

La sua arte è quella di sconvolgere la realtà: una serata strabiliante a base di magia con lo spettacolo d’illusionismo di Mago Martin e l’introduzione magica di Alex Rusconi. Sarà difficile credere ai propri occhi perché accadrà l’impossibile.