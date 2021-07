Rocca di Lonato: "Mister X", spettacolo di magia del mago e illusionista Erix Logan

Logan & Maya operano sulle più grandi scene internazionali, fra queste la Crocus Hall di Mosca davanti a 6.000 persone e i 15.000 spettatori del Festival de la Canciòn di Vi?a del Mar, in Cile (oltre ai 50 milioni che li hanno seguiti in TV!) il London Palladium, il Magic Castle di Hollywood.



Show di grande effetto visivo, molto dinamico e di sicuro ed immediato impatto sul pubblico; universale, senza barriere di lingua né di stile. La sua connotazione “Easy” sottolinea la praticità e semplicità di questa soluzione.

Il suo linguaggio è quello visuale, in un crescendo di effetti illusionistici ricercati e raffinati che impressioneranno e affascineranno tutti i presenti, susseguendosi ad un ritmo elevatissimo e secondo un crescendo di contenuti ed emozioni.



Ingresso Libero con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti

Prenotazioni: Ufficio Turistico - Piazza Martiri della Libertà

Orario continuato dalle 10.00 alle 16.00 - Tel. 030 91392226 mail: info@lonatoturismo.it

Il Cast è costituito da: Erix Logan e la cantante soprano Sara Maya. Autori: Enrico Del Buono e Sara Tosi.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...