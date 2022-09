A Salò arriva il primo Busker Festival organizzato dalla bellissima cittadina gardesana. L'evento è in programma sabato 24 settembre, dalle 15 alle 22, in via San Carlo, via Butturini, Piazza Vittorio Emanuele II e lungolago Zanardelli. In caso di pioggia, l'evento sarà rimandato a domenica 25 settembre.