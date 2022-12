Roncadelle: Circus lab

Orario non disponibile

Dal 17/12/2022 al 17/12/2022

Presso lo spazio eventi al primo piano di Elnos Shopping è in programma Circus Lab, un vero e proprio laboratorio circense, pensato per trascinare i più piccoli, ma anche i loro accompagnatori, in divertenti prove di abilità (camminare su un filo teso, imparare le basi della giocoleria, camminare su una sfera e molto altro). Una palestra dell’arte del circo, supervisionata dagli educatori professionisti di Spazio Circo Bergamo, che rimarrà aperta tutta la giornata.