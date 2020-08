Centro Teatrale Bresciano: "Gli infiniti mondi", stagione 2020-2021

Dal 27 ottobre al via il cartellone 2020/21 del Centro Teatrale Bresciano: il Teatro Sociale e il Teatro Mina Mezzadri ospiteranno Gli infiniti mondi, rassegna così intitolata per le molteplici possibilità del teatro di far emozionare, riflettere e trasportare il pubblico e che avrà come protagonisti i più grandi attori e registi del panorama nazionale.

È stata presentata ufficialmente la nuova stagione del CTB, con ben 11 spettacoli di produzione, per un totale di 100 recite. Alle rappresentazioni in sede, si affiancheranno quelle del CTB in tournée nei principali teatri italiani quali Troiane di Euripide, I Miserabili diretto da Franco Però, Manuale di volo per uomo di e con il noto cantautore Simone Cristicchi, La storia con la regia di Fausto Cabra e molti altri appuntamenti di rilievo. L’intero palinsesto teatrale sarà diviso in quattro differenti percorsi tematici:

Stagione di prosa, altri percorsi, oltre l’abbonamento che proporrà alcuni grandi classici del teatro come I due gemelli veneziani di Carlo Goldoni e Baccanti di Euripide, originali riletture di capolavori della letteratura occidentale moderna e contemporanea come Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello e La notte dell’innominato di Alessandro Manzoni, drammaturgia del presente, sia italiana che internazionale, tra cui La vedova Socrate di Franca Valeri, primissimo spettacolo della nuova stagione;

Brescia contemporanea - La biblioteca di Babele con la letteratura come strumento d’indagine e di trasformazione della realtà. Questo ciclo di 4 appuntamenti avrà sede presso il Teatro Mina Mezzadri e si focalizzerà su 3 grandi autori del secolo scorso: Federico García Lorca, Franz Kafka e Václav Havel;

La palestra del teatro - Batticuori. Storie di amori, famiglie e trapassi che racconterà le molteplici declinazioni delle relazioni amorose, con i suoi legami gioiosi e turbolenti, possibili e impossibili. Anche questa rassegna di 4 spettacoli si terrà interamente al Teatro Mina Mezzadri e vedrà la presenza di importanti autori contemporanei quali Jordan Harrison, Fabrizio Sinisi e Concita De Gregorio;

A voce alta! Piccola rassegna di teatro civile che, alla sua prima edizione al Teatro Sociale, avrà 3 imperdibili appuntamenti: Thyssen. Opera sonora con Ezio Mauro, Mnemosine. Se questo è un testimone con Umberto Orsini e Dove sono le donne? con Michela Murgia.

Giungerà alla quarta edizione Teatro aperto, progetto ideato da Elisabetta Pozzi, che per la prima parte si trasferirà presso il Teatro Sociale, nell’attesa di far ritorno nella sua sede abituale, il Teatro San Carlino. Presenterà in forma di lettura scenica i migliori testi inediti di autori italiani e stranieri contemporanei: fondamentale sarà il ruolo attivo del pubblico che dovrà esprimere i propri giudizi e pareri sui testi presentati attraverso delle schede di recensione. Infine, anche per la stagione 2020/21 il CTB continuerà le sue importanti collaborazioni con numerose Istituzioni culturali, educative e di spettacolo del territorio quali l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Brescia Musei, il Cinema Nuovo Eden, il Conservatorio Luca Maurenzio, la Diocesi, la Casa della Memoria.



GLI INFINITI MONDI

27.10.20-30.05.21

Teatro Sociale -Teatro Mina Mezzadri

