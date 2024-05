"Le vie degli alberi": il teatro dei bambini in castello a Polpenazze

Il teatro dei bambini di Polpenazze è ormai un pezzo di storia della scena gardesana (e bresciana): ormai da 28 anni un nome, una garanzia. Venerdì 31 maggio, dalle 21 in piazzale Castello, è in programma lo spettacolo finale del 28esimo laboratorio teatrale “Dal libro alla scena”: per l'occasione gli alunni della V elementare proporranno “Le vie degli alberi”, tratto da “Il Barone Rampante” di Italo Calvino, condotto e diretto da Fausto Ghirardini. Ingresso libero, intrattenimento garantito.

Le parole della sindaca

“Sono 28 anni che le varie amministrazioni comunali sostengono anche economicamente il laboratorio teatrale della quinta elementare, condiviso tra alunni, maestre e regista (circa 560 alunni, 50 maestre e un solo regista, Fausto Ghirardini) – fa sapere la sindaca Maria Rosa Avanzini –. Un teatro che fa riflettere e che ci rende partecipi delle varie situazioni della nostra vita e dei nostri figli. I ragazzi, oltre allo studio e alle loro routine di ogni giorno, hanno estremo bisogno di trovarsi in qualcosa che li renda avversari ma uniti, partecipi di un solo progetto da condividere con armoniosa complicità. Ecco allora il teatro, la musica e lo sport: tre validi motivi per vivere bene insieme, pur essendo avversari. Queste esperienze saranno utili per affrontare la vita, non sempre generosa, da vivere come su un grande palcoscenico”. Silenzio in sala, allora, anzi silenzio in castello: lo spettacolo sta per cominciare.