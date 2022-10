PAZZI PER L’OPERA: I MELOMANI RACCONTANO LE TRAME D’OPERA

Il ciclo condurrà il pubblico alla scoperta della Stagione Opera e Balletto 2022 del Teatro Grande.

SABATO 8 OTTOBRE

Salone delle Scenografie – ore 11.00

Piergiorgio Vittorini (Avvocato penalista)

racconta

DON GIOVANNI di Wolfgang Amadeus Mozart



SABATO 12 NOVEMBRE

Salone delle Scenografie – ore 11.00

Paolo Bolpagni (Storico dell’arte) e Roberto Gazich (Latinista)

raccontano

LA GIOCONDA di Amilcare Ponchielli



SABATO 26 NOVEMBRE

Salone delle Scenografie – ore 11.00

Roberto Gazich (Latinista)

racconta

BORIS GODUNOV di Modest Musorgskij

in attesa di IN DIRETTA DALLA SCALA



SABATO 10 DICEMBRE

Salone delle Scenografie – ore 11.00

Marco Degiovanni (Matematico)

racconta

LA TRAVIATA di Giuseppe Verdi

Come per le altre edizioni, l’ingresso agli incontri del ciclo Pazzi per l’Opera è libero fino a esaurimento posti.

Si ricorda che l’accesso al Salone delle Scenografie si effettua da via Paganora 19.