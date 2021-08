Castegnato: "Passaggi in quota. La montagna di Erri De Luca"

La montagna “per me non è il raggiungimento di qualche traguardo. Non cerco l’infinito, né chissà quale cielo. Semplicemente mi allontano dal suolo e respiro” (Erri De Luca). Uno degli scrittori contemporanei più amati ci conduce tra le montagne con le sue parole, per vivere con lui tutta la loro bellezza, per impararne il rispetto silenzioso.



Con Beatrice Faedi alla lettura e Stefania Maratti al flauto.



L'evento si terrà martedì 7 settembre alle ore 21.00 presso Cortile del Centro Sociale, via Gallo 24 a Castegnato. In caso di maltempo si terrà al Centro Civico Nelson Mandela, via Marconi, 2.



Per info e prenotazioni:



Biblioteca di Castegnatotel 030.2146880 - biblio@comunecastegnato.org

