Spettacolo per bambini: On, off e il mistero della torta scomparsa

“On, Off e il mistero della torta scomparsa” è uno spettacolo online appartenente all’iniziativa teatro Onlife ideato da Fondazione Aida, dedicato ai bambini dai 4 anni in su e le proprie famiglie.

Lo spettacolo racconta l’avventura di due simpatici Folletti, che per salvarsi dalla DAF, la disinfestazione anti folletti, si improvvisano detective.

Tutto ha inizio quando a casa dei signori Rossi, sparisce la torta dal frigorifero e i due Folletti che vivono da sempre in quella casa, senza però essere mai stati visti dai Signori Rossi, vengono accusati del furto, rischiando quindi la DAF. Per salvarsi da questo grande problema decidono di improvvisarsi detective e trovare il vero colpevole del furto. Iniziano così le avventure di questi particolari folletti, con un finale magico tutto da scoprire!

Lo spettacolo si terrà sulla piattaforma Zoom ed è programmato in data 31 gennaio alle ore 11.30, 17, 18. Per maggiori informazioni https://www.fondazioneaida.it/evento/on-off-il-mistero-della-torta-scomparsa/