Norma, di Vincenzo Bellini

La Stagione Opera e Balletto 2022 del Teatro Grande si apre con il grande ritorno sulle scene di Norma, capolavoro di Vincenzo Bellini, che manca dal palcoscenico del Grande dal 2009. La tragedia lirica in due atti, presentata in un nuovo allestimento coprodotto dai Teatri di OperaLombardia (Teatro Grande di Brescia, Teatro Ponchielli di Cremona, Teatro Fraschini di Pavia, Teatro Sociale di Como) e dal Teatro Verdi di Pisa, è affidata alla regia di Elena Barbalich che vanta già numerose collaborazioni con i Teatri del Circuito. La nomina di una regista donna va di pari passo con la scelta di un palinsesto che celebra ed esplora l’universo femminile nelle sue più molteplici sfaccettature, indagando queste ultime attraverso le passioni e i grandi turbamenti di alcune delle più grandi protagoniste dell’opera. Presentata per la prima volta al Teatro alla Scala di Milano il 26 dicembre 1831, Norma fu accolta inizialmente con quello che lo stesso Bellini definì un “solenne fiasco”, salvo poi affermarsi proprio grazie a quegli elementi di modernità che l’hanno resa un capolavoro tra i più celebri del repertorio italiano.



A Elena Barbalich si affianca un cast creativo e artistico di grandi professionisti, a partire da Tommaso Lagattolla, responsabile scene e costumi e Marco Giusti, responsabile luci. Il title role è affidato al soprano italo-russo Lidia Fridman che, ancora giovanissima, si è distinta come una delle rivelazioni del biennio 2019-2021 con alcune interpretazioni (Ange de Nisida a Bergamo, Ecuba a Martina Franca, Lucrezia Borgia a Budapest e nel 2021 in Norma a Bruxelles) che la pongono in prima fila tra i giovani talenti lirici con una luminosa carriera in divenire. L’altro ruolo femminile, quello altrettanto impervio di Adalgisa, viene affidato ad Asude Karayavuz, mezzosoprano di origini turche che si confronta con il personaggio generoso, ma colmo di incertezze e di paure che Bellini disegna nella sua partitura. Pollione, proconsole romano, è cantato da Antonio Corianò, tenore ormai affermato nei maggiori palcoscenici italiani e spagnoli che dà vita al personaggio del dramma forse più tormentato, dapprima cinico artefice di inganni e malefatte, infine pentito al cospetto di Norma. Il padre della protagonista, Oroveso, è interpretato da Alessandro Spina, già assiduo frequentatore del repertorio belliniano, ma al debutto nel ruolo. I comprimari, Flavio e Clotilde, hanno come interpreti Raffaele Feo e Benedetta Mazzetto. A dirigere musicalmente l’Orchestra de I Pomeriggi Musicali è chiamato Alessandro Bonato, giovanissimo direttore principale della FORM e vincitore – a soli 23 anni – del 3° Premio assoluto della prestigiosa “The Nicolai Malko Competition for young conductors 2018”, autore di un brillantissimo principio di carriera all’insegna della musica sinfonica e delle partecipazioni a importanti festival operistici che ne hanno decretato la stoffa del grande talento. A completare la produzione, il coro di OperaLombardia diretto dal Maestro Massimo Fiocchi Malaspina, direttore di diversi cori polifonici e di voci bianche, tra cui le Voci del Mesma e i Piccoli Cantori di San Marco.Anche per Norma, come per tutti i titoli della Stagione Opera e Balletto 2022, sarà attivo il progetto OPEN – Il Grande accessibile, nato presso la Fondazione del Teatro Grande di Brescia nel 2017 grazie al coordinamento della Prof.ssa Elena Di Giovanni dell’Università degli Studi di Macerata. Il progetto ha come obiettivo quello di avvicinare i disabili sensoriali (visivi e uditivi) alle attività di spettacolo e al teatro attraverso l’utilizzo di audiodescrizioni, itinerari multisensoriali e materiali di approfondimento che siano di ausilio per la comprensione delle rappresentazioni. Sulla base dell’importante esperienza maturata a Brescia, la Fondazione del Teatro Grande realizzerà quest’anno il progetto OPEN anche in alcuni teatri del Circuito OperaLombardia (nello specifico, il Teatro Sociale di Como e il Teatro Ponchielli di Cremona) in occasione

della rappresentazione di La Traviata di Giuseppe Verdi.



Il progetto OPEN prevede per Norma un percorso multisensoriale aperto a sordi e ciechi domenica mattina 2 ottobre alle ore 11.00. Per il matinée delle 15.30 sarà attivo il sistema Mobile Connect di Sennheiser che consentirà di poter usufruire dell’ascolto assistito per non udenti e dell’audiodescrizione per non vedenti. È possibile prenotarsi alle attività del progetto OPEN scrivendo a accessibilita@teatrogrande.it.



La Fondazione del Teatro Grande ringrazia Intesa Sanpaolo, partner istituzionale della Stagione Opera e Balletto 2022.

28 settembre 2022 ore 17.00 – ANTEPRIMA STUDENTI

30 settembre 2022 ore 20.00 – INAUGURAZIONE

2 ottobre 2022 ore 15.30



BIGLIETTERIA E MODALITÀ DI ACCESSO

I biglietti per gli spettacoli sono in vendita alla Biglietteria del Teatro Grande e sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. Si ricordano gli orari di apertura della Biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00; chiusura domenica, lunedì e festivi a eccezione dei giorni di spettacolo.



Per evitare code e assembramenti il Teatro sarà accessibile al pubblico a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni rappresentazione. Raccomandiamo agli spettatori di presentarsi presso il Teatro non oltre i 30 minuti precedenti l’orario d’inizio dell’evento.