Nave: musical poco meno degli angeli

Nuovo musical delle Suore Operaie e compagnia teatrale: "Uno di noi". Il musical racconta il grande dono della vita: "ognuno di noi è stato creato per qualcosa di grande". Il ricavato finanzierà borse di studio per i ragazzi delle missioni in Burundi (progetto SIDERA)



