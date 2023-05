Montichiari: trame fertili, rassegna di formazione attoriale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La rassegna di formazione teatrale trame fertili ormai alla sua terza edizione, è nata nel 2018 a Montichiari (BS) dalla volontà dei fondatori della compagnia Sineddoche Teatro con lo scopo di creare nuove opportunità di formazione con maestri di levatura internazionale nell’ambito delle arti sceniche. La rassegna si svolge solitamente nel periodo estivo e comprende dai tre ai quattro seminari residenziali. Uno dei fattori che ha spinto alla realizzazione di trame fertili è la struttura nella quale vengono ospitati i seminari: un palazzo settecentesco con cortile interno, ex orfanotrofio femminile della provincia di Brescia, luogo che garantisce tempi e spazi per un'immersione totale nel lavoro. Ai partecipanti viene offerto anche un alloggio e un servizio mensa all'interno della struttura stessa. Inoltre è un momento importante per la compagnia e i suoi membri per approfondire e continuare a formarsi e per creare nuove relazioni e collaborazioni.

Quest'anno i conduttori dei laboratori saranno: Francesco Villano, attore e formatore formidabile, che ha collaborato e collabora con alcuni tra i registi più importanti del panorama teatrale nazionale e internazionale. (info laboratorio) Elena Bucci, maestra generosissima, autrice e attrice premiata con l'Ubu, che ha fondato insieme a Marco Sgrosso la compagnia “Le belle bandiere” nata dopo l'esperienza con Leo De Berardinis, uno dei più grandi uomini di teatro del '900. (info sul laboratorio) Francesca Della Monica, definita dai suoi allievi “Sciamana della voce” per il suo lavoro maieutico, riconosciuto dalle migliori accademie in tutto il mondo, al quale ha anche dedicato un libro, di recente uscita, intitolato “A voce spiegata”.

Francesca è stata ospite di tutte le edizioni di trame fertili e quest'anno torna con un volume avanzato del suo seminario. (info sul laboratorio) Carlo Cerciello, regista e attore, premiato diverse volte con l'Ubu, il premio Hystrio, Premio Associazione Nazionale Critici Teatro ANCT, e tanti altri, che ha fondato il Teatro Elicantropo, una delle realtà teatrali più importanti e floride del panorama artistico che ogni anno sforna giovani talenti che prendono parte a produzioni nei principali teatri nazionali. (info sul laboratorio) Informazioni e costi: info@sineddocheteatro.com 3401874388 – 3397870447