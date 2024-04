MarteS: "Pulcinella e le sue eroiche disavventure"

Teatro, incontri, visite guidate, laboratori didattici: sono i tanti appuntamenti della (bella) stagione del MarteS di Calvagese della Riviera, il Museo d’arte Sorlini allestito a Palazzo Sorlini, Carzago. In calendario per il weekend un pomeriggio a teatro, domenica 7 aprile dalle ore 15.30, dedicato ai bambini dai 5 ai 100 anni. Titolo: “Pulcinella e le sue eroiche disavventure”. Svolgimento: spettacolo di burattini a cura della compagnia Teatrino a due pollici.

L’indiscusso protagonista della scena sarà Pulcinella, antieroe ribelle e irriverente, dal carattere pavido e indolente, che tra burle e situazioni grottesche si trova continuamente alle prese con le difficoltà del vivere quotidiano. La guarattelle – piccoli burattini a guanto in legno dipinto, in baracca tradizionale in legno e tessuto – sono tipici della tradizione popolare napoletana del XVI secolo.

Lo spettacolo, come detto, è senza età: consigliato dai 5 ai 100 anni per divertirsi e, perché no, per riflettere con ironia sui limiti e le contraddizioni della natura umana. Seguirà una piccola merenda. Info e prenotazioni sul sito museomartes.com oppure al numero 030 5787631.