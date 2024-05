Lumezzane: sogna, spettacolo teatrale di illusionismo

Vi siete mai chiesti a cosa servano i sogni? Sono uno strumento per evadere dalla nostra vita? Un metodo per dimenticare e non rimanere nell’abisso? O un mezzo per riflettere sulle nostre azioni? La verità.. è che... nessuna di queste risposte è esatta!

perché i sogni sono desiderio. I sogni sono libertà. I sogni non muoiono mai.

Sabato 18 maggio alle 21:00 a Lumezzane presso il Teatro comunale Odeon, vi sarà chiesto di lasciare il mondo che conoscete, per entrare nel reame dei sogni. Una intera serata dedicata alla Magia per raccontarvi di come i sogni possano plasmare la realtà!





tell: 3805866524